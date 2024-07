Którzy najważniejsi biznesmeni popierają Trumpa?

Najbardziej popularnym biznesmenem sympatyzującym z Trumpem i republikanami, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich mediach społecznościowych jest Elon Musk. Dowód? Tuż po zamachu na byłego prezydenta inwestor zapowiedział, że będzie wspierał za pośrednictwem grupy America PAC kampanię polityka imponującą kwotą 45 mln dol. miesięcznie. Wśród darczyńców grupy są także m. in. Cameron i Tyler Winklevoss, którzy w ostatnim czasie byli mocno inwestycyjnie aktywni w branży kryptowalut. Trumpa wspiera finansowo także były dyrektor Tesli Antonio Gracias oraz partner w firmie private equity Sequoia Capital Douglas Leone.

Nie brakuje także mniej znanych nazwisk inwestorów, którzy wspierają Trumpa. To chociażby libertariański republikanin David Sacks czy pochodzący ze Sri Lanki Chamath Palihapitiya. Obaj wzięli udział na początku czerwca w dużej odbywającej się w Kalifornii zbiórce środków na kampanię Trumpa. Ciekawym przypadkiem jest Peter Thiel. W czasie kampanii z 2016 roku był jedną z pierwszych osób z elit świata finansów, które poparły Trumpa. Zdecydował jednak, że w 2024 roku nie będzie się angażował w kampanię polityka. Należy pamiętać, że pomimo wzrostu notowań byłego prezydenta w epicentrum globalnych technologii nadal większość wpływowych osób z Doliny Krzemowej wspiera demokratyczny obóz.

Jak znani inwestorzy i biznesmeni oceniają wybór Vance'a

Znani inwestorzy z Doliny Krzemowej z entuzjazmem przyjęli wybór J.D. Vance'a na kandydata na wiceprezydenta. Musk określił tę decyzję na platformie X jako "świetny wybór", dodając, że zestawienie Trump-Vance jest "skazane na zwycięstwo". Sacks, nazwał Vance'a "amerykańskim patriotą". Partner we wspieranej przez Petera Thiela firmie Founders Fund Delian Asparouhov wyraził entuzjazm, pisząc: "MAMY BYŁEGO VC W BIAŁYM DOMU. NAJLEPSZY KRAJ NA ZIEMI, DZIECI!"​

Vance ma bardzo ciekawe powiązania z bardzo aktywnym politycznie Thielem. Po ukończeniu Yale Law School pracował w Mithril Capital Management, czyli firmie wspieranej przez wspomnianego inwestora. W 2019 roku wrócił do Ohio i założył Narya Capital, czyli firmę wspieraną przez Thiela, Erica Schmidta i Marca Andreessena​.

Stosunek J. D. Vance'a do Doliny Krzemowej

Vance ma krytyczne podejście do wielkich firm technologicznych, co było widoczne w jego kampanii do Senatu w 2022 roku, wyraził również poparcie dla antymonopolowych działań administracji Bidena, szczególnie autorstwa Liny Khan. Ta postawa różni się od tradycyjnych republikańskich poglądów, co sprawia, że Vance jest postrzegany jako ktoś, kto może zbalansować wpływy wielkich technologicznych korporacji.

Jego relacja z Doliną Krzemową jest skomplikowana. Choć atakuje gigantów, wspiera zarazem niewielkie firmy technologiczne, które często narzekają na dominację większych graczy. Vance angażował się również w przeszłości w ustawodawstwo dotyczące Wall Street, współpracując z Elizabeth Warren. Wsparcie dla Trumpa i Vance'a w Dolinie Krzemowej pokazuje rosnącą widoczność republikanów w technologicznej społeczności, która historycznie była bastionem liberalnych wartości.