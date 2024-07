Tesla podała we wtorek, że w drugim kwartale tego roku skorygowany wskaźnik rentowności sprzedaży spadł do 14,4 proc., najniższego poziomu od trzech lat. To czwarty z rzędu kwartał spadku. Rok wcześniej rentowność sprzedaży był na poziomie z 18,7 proc.

Firma odnotowała zaledwie 1,48 miliarda dolarów zysku netto przy przychodach w wysokości 25,5 miliarda dolarów, które obejmowały także 890 milionów dolarów z tak zwanych kredytów regulacyjnych, czyli inaczej z handlu prawami do emisji CO2 – podaje CNBC.

Gwałtowny wzrost wydatków

W planach Muska ważne pozycje zajmują samochody autonomiczne i humanoidalne roboty, a rozwój w tych dwóch obszarach wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego wydatki Tesli gwałtownie rosną. Firma wydaje środki na infrastrukturę sztucznej inteligencji, która według Muska jest potrzebna, aby przekształcić pojazdy elektryczne Tesli w samochody autonomiczne i dogonić na rynku robotxi takie firmy jak Waymo firmy Alphabet.

Równie kosztowne jest opracowanie humanoidalnych robotów Optimus, które będą zdolne do wykonywania pracy w fabrykach i nie tylko. Według Muska projekt Optimus ostatecznie przekształci Teslę w firmę wartą dziesiątki bilionów dolarów. Ale żeby podołać tym wyzwaniom trzeba wybudować centra danych wypełnionych procesorami graficznymi (GPU) firmy Nvidia, a także opracować własne procesory AI Tesli.

W drugim kwartale tego roku koszty operacyjne Tesli wzrosły o 39 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 2,97 miliarda dolarów. Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę AI w tym kwartale wyniosły 600 mln dolarów. – podał CNBC

Ceny spadaj, a sprzedaż …też spada

Tymczasem sprzedaż najpopularniejszych modeli elektrycznych Tesli w tym roku spada. Aby pobudzić popyt Tesla obniża ceny i oferuje inne zachęty, np. niskooprocentowane pożyczki. „Przystępność cenowa pozostaje dla klientów najważniejsza” – powiedział CNBC Vaibhav Taneja, główny księgowy Tesli, podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników firmy.

W wystąpieniu dla inwestorów, firma tłumaczy, że spadek przychodów operacyjnych był częściowo spowodowany obniżoną średnią ceną sprzedaży i niższymi dostawami jej najlepszych pojazdów elektrycznych. Przychody z branży motoryzacyjnej spadły o 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi drugi spadek z rzędu, w związku ze wzrostem konkurencji, zwłaszcza w Chinach.