Tesla nie wytrzymuje konkurencji. Sprzedaż w Kalifornii gwałtownie spada

Liczba rejestracji nowych samochodów Tesla w Kalifornii spadła w drugim kwartale o 24 proc. rok do roku, wynika z raportu opublikowanego w czwartek przez California New Car Dealers. To trzeci z rzędu spadek sprzedaży producenta samochodów na największym rynku pojazdów elektrycznych w USA