Nowy rodzaj uzbrojenia został zauważony przez ukraiński wywiad na jednym z odcinków frontu, gdy znajdował się na otwartej przestrzeni. Nie udało się jednak uzyskać żadnych szczegółowych danych technicznych dotyczących wyrzutni Bulsae-4.

Agencja Bloomberga informowała w czerwcu, że Korea Południowa wysłała do Rosji co najmniej 10 tys. kontenerów, które mogły zawierać do 4,8 mln pocisków artyleryjskich. Doniesienia o pogłębionej współpracy wojskowej Pjongjangu z Moskwą pojawiają się jednak od wielu miesięcy. 19 czerwca, podczas wizyty Władimira Putina w Korei Północnej, kraj ten zawarł z Rosją traktat o wszechstronnym partnerstwie strategicznym. Zgodnie z tą umową obie strony mają udzielić sobie nawzajem wsparcia w przypadku agresji z zewnątrz.

W ocenie ekspertów, w zamian za pomoc wojskową Korea Północna otrzymuje rosyjskie technologie niezbędne do rozwoju programu rakietowego i nuklearnego, co stanowi złamanie sankcji ONZ nałożonych na Pjongjang.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)

