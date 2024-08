Podróżując samotnie samolotem i rezerwując bilet, nigdy nie wiemy, koło kogo przyjdzie nam usiąść, a właśnie z tym problemem postanowiła zmierzyć się największa indyjska tania linia lotnicza, IndiGo. Na razie wybór daje tylko kobietom.

Specjalna rezerwacja, tylko dla kobiet

Nowy indyjski sposób ułatwiania kobietom podróży jest banalnie prosty. Już rezerwując miejsce w samolocie, zobaczy się graficzny rozkład wszystkich miejsc, a te, zajęte już przez kobietę, zaznaczone będą na różowo. I wtedy pani, która może sobie nie życzyć siedzieć obok nieznajomego, będzie mogła wybrać, czy reflektuje na ową różową miejscówkę. Jednocześnie dokonujący rezerwacji mężczyźni, nie zobaczą na graficznym planie żadnego rozróżnienia.

Jak informuje CNBC Travel, wprowadzenie w Indiach tego systemu jest możliwe, gdyż linia IndiGo wymaga od swych pasażerów przy rezerwacji biletów podania płci. Opcja ta wprowadzana jest na razie w ramach testu, a jeśli się sprawdzi, zostanie z pasażerami na stałe.

- Technologia umożliwia teraz pewne rzeczy, których nie można było zrobić w przeszłości. Wnieśliśmy tę inicjatywę jako test... Odniosła bardzo dobre rezultaty u naszych klientów, ale także na arenie międzynarodowej – chwali się Pieter Elbers dyrektor generalny linii IndiGo.

Samotne kobiety źle się czuły w samolotach

Gdy tylko funkcja ta ujrzała światło dzienne, od razu posypały się pytania, co ma ona na celu, a padały nawet oskarżenia o dyskryminację płciową. Na zarzuty te IndiGo odpowiada, iż inicjatywa jest zgodna z ich polityką „Girl Power” i ma na celu „uczynienie lotu bardziej komfortowym dla pasażerek”. A te, jak się okazuje, mają w Indiach dziwne doświadczenia z podróżowania w mieszany sposób, tak doskonale znany Europejczykom. Jak wylicza CNBC, to właśnie w Indiach dochodziło na pokładach samolotów do wielu nieprzyjemnych incydentów.

„Pojawiały się doniesienia o niedawnych incydentach na pokładzie samolotów z udziałem mężczyzn — w tym o incydencie z 2023 r., kiedy pijany mężczyzna oddał mocz na pasażerkę podczas lotu Air India z Nowego Jorku do Delhi. Inne incydenty dotyczą pasażerów płci męskiej, którzy dotykają kobiet w samolotach. W locie IndiGo z Mumbaju do Guwahati, we wrześniu 2023 r. mężczyzna podniósł podłokietnik między nim a pasażerką i niewłaściwie ją dotknął , gdy ta spała” – przytacza przykłady CNBC.

Linia IndiGo, która zdecydowała się na wprowadzenie tego nowego rozwiązania, to największy tani przewoźnik w Indiach i trzeci na świecie. Dziennie obsługuje ponad 2000 lotów krajowych i zagranicznych. W 2023 roku przewiozła 100 milinów pasażerów.