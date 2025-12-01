Europa nie może „ślepo powierzać swojego bezpieczeństwa" USA

Według gazety Europa nie może „ślepo powierzać swojego bezpieczeństwa transatlantyckiemu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, który dziś jest słabszy niż kiedykolwiek”.

Choć w kwestii obronności UE musi zmniejszać swoją zależność od USA, to – jak podkreślił „El Pais” – nie zniknie ona z dnia na dzień.

„Nie może to jednak oznaczać automatycznego podporządkowania się politycznym wahaniom w Stanach Zjednoczonych w zależności od tego, kto sprawuje tam urząd prezydenta” – zaznaczył dziennik.

Jak dodał, zadaniem Starego Kontynentu powinno być „utrzymanie swojego demokratycznego i liberalnego charakteru”, a osiągnięcie tego celu może przyjść „jedynie poprzez większą integrację”.

„Przyjmowanie postawy biernej w sytuacji, gdy próbuje się zmusić naród ukraiński do zaakceptowania niesprawiedliwego pokoju bez żadnych gwarancji, byłoby nie tylko upokarzające, ale także katastrofalne pod względem strategicznym” – napisał hiszpański dziennik.

Polska szykuje się na najgorsze. Satelita ujawnił zmiany na granicy
Polska szykuje się na najgorsze. Satelita ujawnił zmiany na granicy

Zobacz również

Stałe zagrożenie ze strony Rosji

„Kontynent, który toleruje okaleczenie terytorialne suwerennego kraju przez najeźdźcę, będzie żył w cieniu stałego zagrożenia” – dodał „El Pais”.

W ocenie gazety, prezydentura Trumpa działa na korzyść Kremla, a „zamieszanie na Zachodzie” daje Rosji „strategiczną okazję”, co uzasadnia niepokój takich krajów, jak Litwa, Łotwa, Estonia i Polska.

„Doniesienia o sabotażach i wojnie hybrydowej (w tych krajach) ze strony Moskwy i jej sojuszników nie powinny pozostać zignorowane” – skonkludował dziennik.