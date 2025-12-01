Europa nie może „ślepo powierzać swojego bezpieczeństwa" USA

Według gazety Europa nie może „ślepo powierzać swojego bezpieczeństwa transatlantyckiemu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, który dziś jest słabszy niż kiedykolwiek”.

Choć w kwestii obronności UE musi zmniejszać swoją zależność od USA, to – jak podkreślił „El Pais” – nie zniknie ona z dnia na dzień.

„Nie może to jednak oznaczać automatycznego podporządkowania się politycznym wahaniom w Stanach Zjednoczonych w zależności od tego, kto sprawuje tam urząd prezydenta” – zaznaczył dziennik.

Jak dodał, zadaniem Starego Kontynentu powinno być „utrzymanie swojego demokratycznego i liberalnego charakteru”, a osiągnięcie tego celu może przyjść „jedynie poprzez większą integrację”.

„Przyjmowanie postawy biernej w sytuacji, gdy próbuje się zmusić naród ukraiński do zaakceptowania niesprawiedliwego pokoju bez żadnych gwarancji, byłoby nie tylko upokarzające, ale także katastrofalne pod względem strategicznym” – napisał hiszpański dziennik.

Stałe zagrożenie ze strony Rosji

„Kontynent, który toleruje okaleczenie terytorialne suwerennego kraju przez najeźdźcę, będzie żył w cieniu stałego zagrożenia” – dodał „El Pais”.

W ocenie gazety, prezydentura Trumpa działa na korzyść Kremla, a „zamieszanie na Zachodzie” daje Rosji „strategiczną okazję”, co uzasadnia niepokój takich krajów, jak Litwa, Łotwa, Estonia i Polska.

„Doniesienia o sabotażach i wojnie hybrydowej (w tych krajach) ze strony Moskwy i jej sojuszników nie powinny pozostać zignorowane” – skonkludował dziennik.