"Jestem głęboko zasmucony doniesieniami dotyczącymi trzęsienia ziemi na Morzu Egejskim. Moje myśli kierują się do wszystkich, których to dotyczy. NATO jest gotowe pomóc naszym sojusznikom, Grecji i Turcji" - napisał na Twitterze Norweg.

Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie wynoszącej, według różnych służb geologicznych, od 6,6 do 7 nawiedziło w piątek Morze Egejskie i było odczuwalne na zachodzie Turcji i w Grecji. Władze tego pierwszego kraju informują o co najmniej czterech zabitych i 120 rannych.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się ok. 17 km od wybrzeża prowincji Izmir na zachodzie Turcji, a ognisko wstrząsów było na głębokości 16 km - podała turecka agencja katastrof i sytuacji nadzwyczajnych AFAD. Według USGS ziemia zatrzęsła się na głębokości 10 km, a epicentrum było 33,5 km od tureckiego wybrzeża.

Mieszkańcy greckiej wyspy Samos zostali wezwani do trzymania się z dala od wybrzeża. Doszło tam do "minitsunami" i szkód materialnych - informuje agencja AFP, powołując się na grecką telewizję ERT. Żywioł spowodował zawalenie się ścian w wielu budynkach i podtopienia w porcie na Samos.

Dwoje nastolatków zginęło podczas trzęsienia ziemi na wyspie Samos

Dwoje nastolatków - dziewczynę i chłopaka - znaleziono martwych na greckiej wyspie Samos po silnym trzęsieniu ziemi w Turcji i Grecji - podały w piątek służby ratownicze.

Ofiary, w wieku 15 i 17 lat, znaleziono pod zawaloną ścianą w mieście Vathy na Samos, wyspie na archipelagu Dodekanez na Morzu Egejskim.

Są to pierwsze ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi w Grecji. Według wstępnych doniesień władz co najmniej cztery osoby zostały ranne.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie od 6,6 do 7 nawiedziło Morze Egejskie i było odczuwalne na zachodzie Turcji i Grecji.

Turcja podała, że co najmniej cztery osoby poniosły śmierć, a 120 odniosło obrażenia.

Mieszkańcy Samos - ok. 45 tys. ludzi - zostali wezwani do trzymania się z dala od wybrzeża. Doszło tam do "minitsunami" i szkód materialnych - informuje AFP, powołując się na grecką telewizję ERT. Żywioł spowodował zawalenie się ścian w wielu budynkach i podtopienia w porcie na Samos.

Trzęsienie ziemi odczuwalne było również na Krecie i w Atenach. Epicentrum wstrząsów znajdowało się 19 km od Samos.

Grecja leży na głównych uskokach geologicznych i trzęsienia ziemi są tam częste, choć przeważnie bez ofiar.

Ostatnie śmiertelne trzęsienie ziemi o magniturze 6,7 miało miejsce na wyspie Kos w pobliżu Samos na Morzu Egejskim w lipcu 2017 roku, w wyniku którego zginęły dwie osoby i odnotowano duże zniszczenia. W 1999 roku 143 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,9 w Atenach i okolicy.