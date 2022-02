Sankcje, które Zachód może nałożyć na Rosję w wypadku jej inwazji na Ukrainę, nieuchronnie zakłócą transakcje finansowe i funkcjonowanie międzynarodowego systemu ekonomicznego, szczególnie jeśli Rosja zostanie odcięta od systemu SWIFT - powiedziała Georgiewa w kanale Washington Post Live.

"Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której skutki uboczne wymagają większego zaangażowania MFW, oczywiście zareagujemy. Wciąż mamy zdolność udzielania pożyczek na około 700 mld dolarów" - zaznaczyła.

Georgiewa przypomniała również, że pandemia Covid-19 wciąż pozostaje największym zagrożeniem dla światowej gospodarki i przyczynia się do wzrostu inflacji w wielu krajach. Szefowa MFW wezwała do przyspieszenia kampanii szczepień przeciwko Covid-19 i wzmocnienia walki z szerzeniem się koronawirusa, co pomoże w złagodzeniu zakłóceń w łańcuchach dostaw i walce z inflacją.

Wzrost cen okazał się większym problemem ekonomicznym i społecznym niż przewidywano; ekonomiści nie docenili wpływu odłożonej z powodu pandemii konsumpcji i wpływu zjawisk klimatycznych na ceny żywności - oceniła Georgiewa.