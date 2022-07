Wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował we wtorek w Polskim Radiu 24, że suma pomocy zbrojeniowej Polski dla Ukrainy to kwota ponad 1 miliarda 700 mln dolarów. "Jest to znacząca pomoc, sytuujemy się w czołówce państw, które wspierają Ukrainę" - podkreślił Błaszczak.

Wicepremier apelował też, by nie publikować w mediach społecznościowych np. zdjęć przemieszczających się jednostek wojskowych, bo może to służyć Rosji.

"Tego rodzaju sprawy, jak pokazywanie rozmieszczenia wojska jest niebezpieczne i stanowi realne zagrożenie. Apeluję do wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy warto. Otóż nie, proszę państwa, nie warto pokazywać. W mediach społecznościowych proszę nie publikować takich zdjęć" - mówił Błaszczak.

"Tak jak nie jest roztropne publikowanie swoich zdjęć prywatnych, tak nie jest roztropne, a jest wręcz groźne publikowanie zdjęć, na których pokazywane jest rozmieszczenia wojska" - dodał.

Przyznał że publikowanie takich zdjęć to może być niefrasobliwość. "Ale też nie można wykluczyć złej woli, nie można wykluczyć tego, że Rosja posługuje się ludźmi, którzy świadomie bądź nie działają na jej rzecz" - zaznaczył Błaszczak. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz