Problemybezpieczeństwa Czech to również problemy Niemiec. "Nasze gospodarki są silnie współzależne. (...) Gospodarczo stworzyliśmy wspólną przestrzeń. Jeśli my jesteśmy w niebezpieczeństwie, to Niemcy też. Jesteśmy ze sobą połączeni", podkreślił minister w rozmowie, którą we wtorek opublikował portal gazety.

Na szczycie NATO w przyszłym tygodniu tematem będzie także przystąpienie Ukrainy do sojuszu. Zapytany, czy Ukraina jest już na to gotowa Jan Lipavsky stwierdził: "Nie, jeszcze nie jest. Ale musi się stać (gotowa). W naszym interesie jest pomóc Ukrainie w tym procesie. Dotyczy to zarówno NATO, jak i UE".