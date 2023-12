Seul postawił na rozwój przemysłu zbrojeniowego, a dostawy uzbrojenia dla polskiej armii to dopiero początek. Do 2027 roku Korea Południowa chce dołączyć do Stanów Zjednoczonych, Rosji oraz Francji i zostać czwartym co do wielkości eksporterem broni na świecie.

Najwięksi eksporterzy

W latach 2010–2017 Seul potroił swój całkowity eksport uzbrojenia do wartości 3,1 miliarda dolarów. Do 2022 roku Korea Południowa była dziewiątym co do wielkości dostawcą broni na świecie, wyprzedzając Izrael, Holandię czy Turcję. W ciągu następnych 4 lat Seul planuje wyprzedzić takie potęgi w tej dziedzinie, jak Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy i Chiny. Wiele wskazuje na to, że uda jej się wyprzedzić ostrą konkurencję ze strony zachodnich i chińskich koncernów.

Przyczyny sukcesu Koreańczyków

Dotychczasowy skok na liście największych eksporterów broni Korea Południowa zawdzięcza kilku czynnikom, na które zwrócił uwagę koreański analityk obronności Yulgok Kim. „Po pierwsze, szybki harmonogram dostaw. Po drugie, wydajnośćprodukcji. Po trzecie, silna gotowość rządu do wspierania wykonawców z branży obronnej. Po czwarte, wysokie wymagania dotyczące produktów obronnych, ze względu na sytuację konfrontacyjną z Koreą Północną i Chinami w regionie” – powiedział.

Oskar Pietrewicz, analityk obronności z Polski, powiedział, że potrzeby południowokoreańskiej armii zapewniają także utrzymanie wysokich mocy produkcyjnych jej przemysłu obronnego. „Korea ma mnóstwo broni i ma potencjał, aby ją bardzo szybko dostarczyć” – zauważył. Ponadto dzięki bliskiej współpracy Korei Południowej i USA sprzęt zamówiony dla polskiego wojska będzie kompatybilny ze sprzętem kupionym u amerykańskich dostawców, uważa analityk PISM.

Nowy rząd, nowe decyzje

Kolejnym ważnym aspektem, na jaki zwraca uwagę CNBC, w kontekście zmiany władzy w Polsce, jest możliwość renegocjacji dwustronnych umów, a także nacisk na transfer technologii i fabryk do odbiorców uzbrojenia. Ma to zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wzmocnić możliwości produkcyjne polskich firm. Kwestię tę podkreślił Kim Dae-young, wiceprezes wykonawczy Hanwha Aerospace, mówiąc: "Współpracujemy z lokalnymi dostawcami. Staramy się wspierać ich (z ang. contribute) rozwój, przemysł i gospodarkę. Rząd koreański wspiera transfer technologii i eksport niektórych bardzo kluczowych części i technologii”.

Obecnie do największych południowokoreańskich spółek z sektora obronnego należą Hanwha, Korea Aerospace Industries, LIG ​​Nex1 i Hyundai Rotem.