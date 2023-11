"Cieszę się, że porozumienie między Hamasem i Izraelem doprowadziło do zwolnienia zakładników i dostarczania większej ilości pomocy humanitarnej. Wzywam do przedłużenia zawieszenia broni. To pozwoli na tak potrzebne wsparcie dla ludzi w Strefie Gazy i na zwolnienie większej liczby zakładników" - powiedział.

Dodał, że cierpnie ludności pokazuje, jak ważne jest znalezienie politycznego rozwiązania konfliktu.

luo/ mal/