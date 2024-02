Na wspólnej konferencji prasowej z Poulsenem w Warszawie polski minister obrony podkreślił, że podpisanie porozumienia o współpracy między resortami obrony Danii i Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony - to bardzo ważna decyzja, bo poprzednie było jeszcze sprzed akcesji Polski do NATO.

"Rozmawialiśmy o zacieśnieniu naszej współpracy. To jest dla nas bardzo ważna decyzja. Nasz sojusz z Danią nigdy nie był tak silny, jak dzisiaj. Nasze relacje, wspólne doświadczenia mają szczególne znaczenie" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że oba kraje będą zbliżać swoje działania w imię wspólnego bezpieczeństwa.

Reklama

Szef polskiego MON poinformował ponadto, że razem z Poulsenem omówili aspekty współpracy. Jak dodał, są to m.in. "zadania w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie". "Dania jest państwem ramowym od samego początku jest z nami w tym działaniu i będzie to kontynuować. Dostałem zapewnienie od premiera Poulsena o wsparciu kontynuacji o współdziałaniu w Szczecinie" - podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Wśród innych kwestii omawianych podczas czwartkowego spotkania wymienił m.in. bezpieczeństwo w akwenie Morza Bałtyckiego oraz sytuację na Ukrainie, pomoc militarną dla tego kraju, ochronę infrastruktury krytycznej, np. Baltic Pipe.

Reklama

Kosiniak-Kamysz podkreślał, jak ważna jest pomoc Ukrainie. Zaznaczył, że docenia pomoc Danii w tym zakresie, m.in. decyzję o przekazaniu samolotów F-16 i wielomiliardowe zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy, które realizuje Dania. „Mamy w tej kwestii to samo zdanie – nie wolno oswoić się z wojną, a Europa musi angażować się w pomoc Ukrainie” – podkreślił.

Wicepremier poinformował, że wśród tematów rozmowy z ministrem Poulsenem pojawił się temat prezydencji Polski w UE, którą nasz kraj obejmie w styczniu 2025 r., a następnie przekaże Danii. „Rozmawialiśmy o wspólnych priorytetach, w tym o bezpieczeństwie. Doszliśmy do jednego bardzo ważnego wniosku: europejski przemysł zbrojeniowy musi wyjść z letargu i przyspieszyć” – podkreślił.

Wicepremier Danii podkreślił, że od brutalnej napaści Rosji na Ukrainę układ bezpieczeństwa w Europie drastycznie się zmienił.

Wicepremier Poulsen również zaznaczył, że docenia wkład naszego kraju we wzmocnienie bezpieczeństwa NATO i pomoc, której Polska udziela Ukrainie. Odnosząc się do podpisanego porozumienia duński wicepremier i minister obrony wskazywał, że w obszarze współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest dużo do zrobienia.

"Możemy usprawnić naszą współpracę, wzmocnić ją w wielu kwestiach obronnych. Myślę również, że mamy najlepsze możliwości, by takie działania podejmować w przyszłości. W tak krytycznej chwili w Europie musimy trzymać się razem" - podkreślił.