"Pierwszą polisą ubezpieczeniową jest silne i nowoczesne wojsko polskie. Tutaj korygujemy pewną filozofię poprzedniego rządu, który kupował nowoczesne, ważne, drogie systemy, z dostawą pod koniec dekady. Bo zmodernizować się i przygotować musimy w perspektywie dwóch-trzech lat, a nie pięciu-sześciu" - powiedział minister na spotkaniu z dziennikarzami w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. Odpowiedział w ten sposób na pytanie PAP o politykę rządu w obliczu osłabiania wiarygodności sojuszniczej USA.

Sikorski w wywiadach dla amerykańskich mediów mówił, że jeśli amerykański Kongres nie przegłosuje pakietu pomocowego dla Ukrainy, wpłynie to na wiarygodność i postrzeganie Ameryki przez sojuszników i doprowadzi niektórych z nich do rozwijania własnych programów jądrowych. Pytany, czy do tego grona zalicza także Polskę, odpowiedział, że miał na myśli azjatyckich sojuszników USA.