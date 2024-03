Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) planuje podpisanie ponad 150 umów na pozyskanie różnego rodzaju sprzętu wojskowego w 2024 r., poinformował wiceminister Paweł Bejda.

"W bieżącym roku planujemy podpisanie ponad 150 umów na pozyskanie różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Kontynuowane będą programy dotyczące systemów obrony powietrznej, przeciwrakietowej, wojsk pancernych, wojsk rakietowych i artylerii, sił powietrznych oraz marynarki wojennej" - powiedział Bejda w Sejmie.

"Główny wysiłek jest skupiony na pozyskiwaniu nowoczesnego sprzętu wojskowego, spełniającego wymagania nie tylko współczesnego, ale też przyszłego pola walki. Planujemy, aby przynajmniej 50% wydatków na zbrojenia i na modernizację wojska zostawało w polskim przemyśle zbrojeniowym" - dodał.

W pierwszej kolejności kontynuowane będą programy dotyczące systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, wojsk pancernych, wojsk rakietowych i artylerii, sił powietrznych oraz marynarki wojennej, podkreślił wiceminister.

"Umowy planowane do zawarcia w 2024 r. to m.in.: śmigłowce uderzeniowe AH64 Apache, systemy radiolokacyjnego rozpoznania przestrzeni powietrznej i nawodnej bazującej na aerostatach, kolejnych czołgów, kolejnych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych typu HIMARS, czyli Homar A i Homar K, śmigłowców różnych typów, m.in. wielozadaniowe i wsparcia, bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych, modernizacji samolotów F16, amunicji do czołgów, lotniczych środków bojowych do samolotów wielozadaniowych różnych typów, wyposażenie indywidualnego żołnierza" - wymienił Bejda.

Wskazał także, że od 13 grudnia 2023 r., czyli od powstania obecnego rządu, zawarto kilkanaście umów o łącznej wartości wieloletniej ponad 30 mld zł.

"Pragnę podkreślić, że już w pierwszym miesiącu kierowania resortem obrony narodowej było to 8 umów o łącznej wartości ok. 19 mld zł, z czego aż 18 mld zł trafi do polskich zakładów zbrojeniowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz innych podmiotów zbrojeniowych" - wskazał wiceminister.