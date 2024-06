"Trwają rozmowy w sprawie utworzenia nowego sojuszu obronnego w Arktyce, w których udział biorą Kanada, Niemcy i Norwegia" - poinformował w czwartek szef kanadyjskiego resortu obrony Bill Blair; potwierdził, że temat ten został poruszony podczas spotkania ministrów obrony NATO.

Reklama

"Jest wiele kwestii, które wymagają jeszcze zbadania”

„Możliwość bliskiej współpracy z sojusznikami jest zawsze mile witana, choć jest wiele kwestii, które wymagają jeszcze zbadania” - powiedział Blair i wymienił między innymi kwestię współpracy w sprawie zamówień dla wojska. Jak komentuje publiczny nadawca CBC, porozumienie może być szerokie i dotyczyć zarówno kooperacji przemysłów obronnych jak i tworzenie „interoperacyjnych platform walki”.

Reklama

Blair odniósł się do zaproszenia, które przekazał w maju Kanadzie minister obrony Niemiec Boris Pistorius podczas wizyty w Ottawie. Agencja dpa napisała, że niemiecki gość zaprosił Kanadę do uczestniczenia w porozumieniu Niemiec z Norwegią w sprawie ochrony infrastruktury na obszarach arktycznych. „Rozpocznijmy trójstronne morskie porozumienie strategiczne, które skoncentruje się na zabezpieczeniu morskich linii komunikacyjnych przez północny Atlantyk i Arktykę” - powiedział wówczas Pistorius, który przekazał Blairowi list w tej sprawie, podpisany także przez norweskiego ministra obrony Bjoerna Arilda Grama.

Rząd Kanady w nowej strategii obronnej upublicznionej w kwietniu podkreślił, że „obrona w Arktyce będzie bardziej istotna niż kiedykolwiek” i zwrócił uwagę na to, że Rosja stara się rozbudować swe pozycje na północy, co stwarza wyzwanie dla NATO. Kanadyjska północ to jednocześnie zachodnia i północna flanka Sojuszu. Właśnie w kontekście nadchodzących zmian w Arktyce premier Kanady Justin Trudeau ogłosił w kwietniu, że nakłady na obronność wyniosą 73 miliardy CAD w ciągu 20 lat, w tym 8,1 mld CAD w ciągu najbliższych pięciu lat. Ottawa zamierza m.in. kupić nowe okręty podwodne.

Czego dotyczą rozmowy Kanady z Niemcami i Norwegią?

Amerykański portal specjalizujący się w informacjach o przemyśle zbrojeniowym, Breakingdefense.com, relacjonując wizytę Blaira w Waszyngtonie w połowie maja, zacytował jego wypowiedź, że rozmowy Kanady z Niemcami i Norwegią dotyczą projektu okrętów podwodnych klasy 212CD (Common Design). To okręty, których produkcję rozpoczął jesienią 2023 roku holding Thyssenkrupp Marine Systems. Blair nawiązał do listu od ministrów obrony Niemiec i Norwegii; powiedział, że jest zadowolony z tego, że „są zainteresowani współpracą nad wieloma rozwiązaniami dotyczącymi możliwości obronnych, także w dziedzinie nadzoru przestrzeni podwodnych”.

CBC cytuje byłego zastępcę dowódcy sił zbrojnych Kanady generała Guya Thibault, który powiedział, że niewielkie regionalne sojusze obronne mogą zacząć pojawiać się częściej. Zwrócił uwagę na AUKUS, porozumienie obronne pomiędzy USA, Wielką Brytanią i Australią, które zaczęło się właśnie od rozmów w sprawie okrętów podwodnych na Pacyfiku. Thibault podkreślił, że takie pakty umożliwiają szerszą współpracę technologiczną i interoperacyjność wojsk, a arktyczny sojusz byłby korzystny dla Kanady.

Z Toronto Anna Lach