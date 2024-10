Atak Iranu na Izrael

Iran wystrzelił we wtorek na Izrael ponad 180 rakiet balistycznych, z czego większość została zestrzelona przez obronę powietrzną. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że Teheran za to zapłaci.

Izrael szykuje odwet

Zdaniem korespondenta BBC ds. bezpieczeństwa Franka Gardnera w swojej odpowiedzi Izrael tym razem raczej nie zachowa powściągliwości, o jaką apelowali do niego sojusznicy po ostatnim ataku rakietowym ze strony Iranu w kwietniu br.

Były funkcjonariusz izraelskiego wywiadu Awi Melamed ocenił, że atak Iranu wywoła „znaczącą i natychmiastową odpowiedź Izraela przeciwko celom irańskim”.

Według Gardnera Izrael z pewnością od dawna ma opracowane plany uderzeń na Iran, a izraelscy dowódcy będą się teraz zastanawiać, kiedy i z jaką siłą zaatakować ten kraj.

Co może stać się celem ataku?

Najbardziej oczywistym celem są bazy lądowe, z których wystrzeliwano we wtorek pociski balistyczne, nie tylko silosy rakietowe, ale też ośrodki dowodzenia i inne instalacje.

Izrael mógłby też uruchomić sieć swoich agentów działających w Iranie, by uderzyć bezpośrednio w ludzi, którzy wydali rozkaz do ataku i przeprowadzili go. Kolejnym stopniem eskalacji byłoby uderzenie na instalacje nuklearne Iranu – uważa korespondent BBC.

„W każdym przypadku prawie nieunikniony byłby wówczas irański kontratak, a oba kraje pozostałyby w obecnym kole ataku i zemsty” – ocenił Gardner.(PAP)