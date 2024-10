Znalezisko w strąconym superdronie

Na ukraińskich zdjęciach z miejsca rozbicia się rosyjskiego superdrona S-70 Ochotnik, widoczna jest opalona i uszkodzona ale rozpoznawalna głowica bomby szybującej UMPB D-30SN. Uzbrojenie tego drona w takie pocisku w o zasięgu zrzutu do 85 kilometrów, oznacza że jest on na ostatnim etapie testów do pełnego zastosowania bojowego. Wyposażenie dronów w taki typ amunicji pokazuje w jaki sposób Rosjanie mogą te drony wykorzystywać. Drony S-70 mogą w dużej mierze zastąpić rosyjskie taktyczne bombowce Su-34 w jego roli dostawcy bomb szybujących do strefy zrzutu. Przy czym mogą robić to efektywniej niż samoloty z ludzką załogą, bo działający autonomicznie dron nie musi odpoczywać, spać, jeść, załatwiać potrzeb fizjologicznych. Co więcej nie ma w przypadku zestrzelenia takiego drona (co nie być będzie łatwe ze względu na zasięg jego uzbrojenia) nie ma ryzyka dla pilotów.

Co to UMPB

Przy okazji warto przyjrzeć się przenoszonej bombie szybującej, jest to bowiem stosunkowo nowe rozwiązanie. Jej nazwa UMPB D-30SN oznacza Uniwersalny Wielozadaniowy Pocisk Szybujący o średnicy 30 cm. To rosyjska odpowiedź na amerykańskie pociski GLSDB, stanowiące bomby lotnicze przystosowane m.in. do wystrzeliwania z wyrzutni HIMARS.

W przeciwieństwie do zwykłych bomb FAB wyposażonych w "skrzydełka" UMPK, UMPB ma większy zasięg i jest od razu wykonany jako kompletny produkt, a nie dokręcany przed lotem. Rosyjski produkt może być zrzucany zarówno z samolotów (wtedy bomba jest na razie bez silnika rakietowego), jak i wystrzeliwany z systemu "Tornado-S", będącego rosyjskim odpowiednikiem systemu HIMARS (wtedy na bombę montowany jest silnik).

Dzięki dobrym właściwościom lotnym pocisk UMPB ma zasięg do 85 km i solidną głowice bojową o wadze 250 kg.

Skąd Ukraina wie, ile bomb produkuje Rosja

Przy okazji znalezionego w zestrzelonym dronie pocisku UMPB, źródła ukraińskie podały ile ich zdaniem bomb tego rodzaju produkuje miesięcznie Rosja. Według obliczeń ukraińskich wojskowych publikacji Rosja zwiększyła produkcję tych bomb prawie czterokrotnie. Za podstawę obliczeń brane są rosyjskie numery seryjne wydrukowane na tych bombach znalezione na miejscu ich eksplozji. I tak zdaniem Ukrainy

według stanu na luty 2024 wyprodukowano 110 pocisków UMPB

od lutego do maja - 647 sztuk (około 161 miesięcznie);

od maja do czerwca - już 1235 sztuk (około 617 miesięcznie).

Dane nie muszą być precyzyjne ale pokazują jak szybko wzrasta produkcja tego rodzaju uzbrojenia w Rosji. Co więcej ukraińskie dane można pozwalają porównać skalę użycia zwykłych bomb szybujących (bomby lotnicze z modułem UMPK) i bomb dalekiego zasięgu UMPB. Zdaniem źródeł ukraińskich średnia dzienna liczba użycia UMPK osiągnęła 106 sztuk na dobę. A UMPB 617 miesięcznie, czyli około 20 sztuk dziennie. To że wykorzystanie bomb z modułem UMPK jest kilkukrotnie większe nie dziwi. Mają one co prawda mniejszy zasięg, ale są łatwiejsze w produkcji i co ważne w pełnoskalowej wojnie zdecydowanie tańsze bo wykorzystują stare bomby lotnicze. Nowy jest tylko doczepiany do tych bomb moduł ze skrzydłami i układem naprowadzania.

