Kabel przerwany w dwóch miejscach

Według rzecznika szwedzkiego Urzędu ds. Poczty i Telekomunikacji (PTS) Petera Ekstedta kabel został przerwany w dwóch miejscach.

Właściciel światłowodu, firma Global Connect, na swojej stronie internetowej poinformował, że doszło do poważnej awarii. Na skutek incydentu ok. 6 tys. gospodarstw domowych i 100 klientów biznesowych w Finlandii nie miało w poniedziałek dostępu do internetu. "Trwa naprawa awarii" - zapewniono.

Minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oscar Bohlin w oświadczeniu zapewnił, że sprawa traktowana jest poważnie. "Fińska policja ze względu na okoliczności podejrzewa sabotaż" - podkreślił.

Przerwanie dwóch kabli na dnie Bałtyku

W połowie listopada doszło do przerwania dwóch kabli telekomunikacyjnych na Morzu Bałtyckim, łączących Litwę ze Szwecją oraz Finlandię z Niemcami. Śledztwo w sprawie możliwego sabotażu prowadzi m.in. szwedzka prokuratura. O uszkodzenie kabli podejrzany jest chiński statek Yi Peng 3.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)