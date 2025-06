Izrael w "strategicznym potrzasku". Kraj musi czekać na ważną decyzję

Izrael znalazł się w "strategicznym potrzasku" - napisał amerykański "New York Times". Chodzi o to, że Izraelczycy muszą czekać na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie potencjalnego włączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny przeciwko Iranowi.