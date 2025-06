Putin mówi już wprost: Tam, gdzie stanie stopa rosyjskiego żołnierza, to jest nasze

Rosjanie i Ukraińcy to ten sam lud i w tym sensie "cała Ukraina" należy do Rosji - oświadczył w piątek Władimir Putin podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu. Dodał, że Rosjanie mają takie powiedzenie: "Tam, gdzie stanie stopa rosyjskiego żołnierza, to jest nasze".