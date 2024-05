Zablokowane przejście w Rafah. Izrael i Egipt przerzucają na siebie odpowiedzialność

Decyzja dotycząca ponownego otwarcia przejścia granicznego Rafah należy do Egiptu – stwierdził we wtorek szef izraelskiego MSZ. Strona egipska zaprzecza temu, twierdząc, że jest to "desperacka próba" zrzucenia winy na Kair. Organizacje pomocowe mówią o kryzysie humanitarnym i głodzie w Strefie Gazy.