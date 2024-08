LOT przedłuża zawieszenie lotów do Izraela

Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużają zawieszenie lotów do Izraela - poinformował PAP rzecznik przewoźnika w sobotę. Wyjaśnił, że w związku z tym odwołane zostaną dwa rejsy z Warszawy (Lotnisko Chopina) do Tel Awiwu 4 i 5 sierpnia o godz. 23.10 (nr lotu LO 151) oraz dwa rejsy powrotne - 5 i 6 sierpnia o 5.05 (nr LO 152).

W piątek LOT informował o odwołaniu ośmiu rejsów do i z Izraela oraz Libanu po - jak przekazał PAP rzecznik przewoźnika - "przeprowadzeniu analizy bezpieczeństwa operacji lotniczych".

Również Wizz Air zawiesza loty na Bliski Wschód

O odwołaniu lotów na Bliski Wschód w sobotę informowały też tanie linie lotnicze Wizz Air. W krótkim komunikacie dostępnym wyłącznie w j. angielskim napisano, że "ze względu na eskalację sytuacji w regionie, Wizz Air tymczasowo zawiesi loty do i z Izraela i Jordanii do 4 sierpnia włącznie". Od czwartku loty do Izraela zawiesiło kilku innych przewoźników - m.in. linie Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz Air India.

Wzrost napięcia między Izraelem a Hezbollahem

W ostatnich dniach doszło do gwałtownego wzrostu napięcia pomiędzy Izraelem a wspieranym przez Iran, działającym z terytorium Libanu Hezbollahem. W sobotę terrorystyczny Hezbollah ostrzelał rakietami nadgraniczną miejscowość Madżdal Szams, w rezultacie czego zginęło 12 dzieci i nastolatków - pocisk trafił w boisko piłki nożnej. We wtorek w odwecie siły izraelskie dokonały w Bejrucie ataku na dowódcę operacyjnego militarnego skrzydła Hezbollahu, Fuada Szukra, który, jak oświadczyła armia, był "odpowiedzialny za śmierć dzieci w Madżdal Szams i zabicie licznych innych izraelskich cywilów". W środę dokonano kolejnego ataku w Teheranie, którego ofiarą padł szef terrorystycznej organizacji Hamas, Ismail Hanije, który z Kataru, gdzie mieszkał, udał się do stolicy Iranu na zaprzysiężenie nowego prezydenta. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zagroził Izraelowi „dotkliwym” odwetem.

Struktura własnościowa PLL LOT

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. (PAP)

