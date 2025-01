Trump znów mówi o przesiedlaniu Palestyńczyków. Jest ostra reakcja Francji: "To nie do przyjęcia"

Prezydent USA Donald Trump powtórzył propozycję, by mieszkańcy Strefy Gazy zostali przeniesieni do Egiptu i Jordanii. Pomysł skrytykowała we wtorek Francja. Premier Albanii Edi Rama zaprzeczył doniesieniom izraelskich mediów, by jego kraj również miał przyjąć 100 tys. mieszkańców Strefy Gazy.