Turcja jest wściekła na Trumpa. Jego stanowisko ws. Strefy Gazy jest "nie do zaakceptowania"

Donald Trump zapowiedział, że Strefa Gazy będzie "długoterminowo" należeć do USA oraz nie wykluczył przesiedlenia Palestyńczyków. Podejście to budzi jednak duże kontrowersje na świecie. Głos w tej sprawie zabrała Turcja w osobie ministra spraw zagranicznych. "Stanowisko prezydenta USA w sprawie Strefy Gazy jest nie do zaakceptowania" - oświadczył Hakan Fidan.