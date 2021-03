36 firm oferujących usługi finansowe rozważa przeniesienie niektórych operacji z Wielkiej Brytanii do stolicy Irlandii lub już to zrobiło – wynika z badań EY. Na drugim miejscu jeśli chodzi o najchętniej wskazywane lokalizacje, znalazł się Luksemburg – wybrało go w sumie 29 firm. Z kolei na trzecim miejscu znalazł się Frankfurt nad Menem z 23 firmami zainteresowanymi przeniesieniem tam usług. 20 firm rozważa przeniesienie do Paryża.

Firma konsultingowa EY w ramach swojego badania zadała pytania 222 przedsiębiorstwom z branży finansowej. Badanie przeprowadzono w lutym.

Miejsca pracy

Ponadto firmy finansowe zapowiedziały, że z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej zostanie przeniesionych około 7600 miejsc pracy. To wzrost o ok. 100 miejsc pracy względem poprzedniej edycji badania, które EY przeprowadziło w październiku 2020 roku. Przeniosły się również aktywa o wartości ok. 1,3 bln funtów (1,8 bln dol.).

Think-tank Bruegel w 2018 roku oceniał, że londyńskie City ostatecznie może utracić 10 tys. miejsc pracy w bankowości oraz 20 tys. stanowisk w usługach finansowych.

Londyn oddaje giełdową koronę Amsterdamowi

Oprócz planów firm w zakresie miejsc pracy, pojawiają się także inne sygnały, że Londyn traci najwyższą pozycję w europejskich finansach. W tym roku stolica Wielkiej Brytanii oddała koronę Amsterdamowi jeśli chodzi o wielkość transakcji giełdowych.