W tej chwili absolutnie nic nie wskazuje, by zimą w Wielkiej Brytanii potrzebny był nowy lockdown - oświadczył w piątek premier Boris Johnson. Dodał jednak, że rząd zrobi wszystko, co będzie trzeba, by chronić ludzi.

Podczas wizyty w jednym z centrów szczepień w Londynie Johnson przyznał, że w Wielkiej Brytanii jest obecnie wysoki poziom infekcji koronawirusem, ale ponownie przekonywał, że sytuacja nie wymaga jeszcze uruchomienia planu B, czyli przywrócenia niektórych restrykcji covidowych. Podkreślił, że obecne tempo infekcji jest "w pełni zgodne" z przewidywaniami, które poczynione zostały przed zniesieniem w połowie lipca w Anglii restrykcji. Zapytany, dlaczego mimo wezwań naukowców nie wprowadza zalecenia pracy z domu, odparł: "Stale prowadzimy przegląd wszystkich środków - zrobimy wszystko, co musimy zrobić, aby chronić społeczeństwo. Ale liczby, które widzimy w tej chwili, są w pełni zgodne z tym, czego się spodziewaliśmy w planie na jesień i zimę". Naciskany w kwestii tego, czy wyklucza pełny ogólnokrajowy lockdown, Johnson odpowiedział: "W tej chwili nie widzimy absolutnie nic, co wskazywałoby, że ta opcja jest w ogóle na stole". W piątek poinformowano, że w ciągu ostatniej doby wykryto prawie 49,3 tys. nowych zakażeń koronawirusem oraz stwierdzono 180 zgonów z powodu Covid-19. Liczba zakażeń jest o prawie 3 tys. niższa niż w czwartek, gdy po raz pierwszy od lipca przekroczony został poziom 50 tys., ale to wciąż drugi najwyższy bilans w ostatnich trzech miesiącach.