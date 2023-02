Prezydent na briefingu prasowym po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem poinformował, że z szefem brytyjskiego rządu rozmawiał m.in. o perspektywie odbudowy Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej napaści.

"Powiedziałem, że mamy nadzieję na wsparcie brytyjskie w tym, aby być częścią tej koalicji państw, które będą uczestniczyły w tych procesach gospodarczych związanych z odbudową Ukrainy. Jesteśmy też pod tym względem właściwie kluczowym krajem tranzytowym, jeżeli chodzi o komunikację z Zachodu do Ukrainy, więc nasz udział w tym procesie jest dla mnie czymś oczywistym" - powiedział Duda.

"Chciałbym, żeby w przyszłości to było z korzyścią dla naszych relacji z Ukrainą, żeby polskie firmy uczestniczyły w tym odbudowywaniu Ukrainy" - podkreślił prezydent.

Dodał, że bardzo części mówi gościom z Ukrainy, iż wierzy głęboko, że dzięki wsparciu Polski i wspólnoty wolnego świata odbudowana Ukraina będzie jeszcze piękniejsza niż ta, na którą napadła Rosja.

"Chciałbym, żebyśmy my rzeczywiście w tym procesie aktywnie partycypowali, o wsparcie w tym zakresie prosiłem premiera (Wielkiej Brytanii), bo wiadomo, że premier jest we wspólnocie państw G7, G20 - to są fora, na których dzisiaj o tym się dyskutuje. Chciałbym, żeby Polska była w grze pod tym względem i o to wszędzie zabiegamy" - podkreślił prezydent Duda.

autor: Karol Kostrzewa, Edyta Roś