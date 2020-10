W lipcu brytyjski rząd oświadczył, że uznaje narzuconą przez Pekin Hongkongowi ustawę o bezpieczeństwie za złamanie warunków wspólnej chińsko-brytyjskiej deklaracji z 1984 r. o warunkach przekazania tego terytorium i w związku z tym rozszerzy prawa posiadaczy brytyjskich paszportów zamorskich do osiedlania się w Wielkiej Brytanii. Status brytyjskiej narodowości zamorskiej został stworzony w 1985 r. tylko dla mieszkańców Hongkongu, którzy urodzili się przed przekazaniem Hongkongu Chinom, czyli przed 30 czerwca 1997 r. włącznie i którzy w wyznaczonym terminie wystąpili o jego przyznanie.

Jak poinformował w czwartek brytyjski rząd, posiadacze brytyjskich paszportów zamorskich będą mogli przenieść się do Wielkiej Brytanii, aby tam studiować i pracować, i nie będzie w tym względzie żadnych limitów. Będą oni mieli prawo do pracy w prawie każdej roli, zgodnie z brytyjskim prawem pracy i pod warunkiem posiadania odpowiednich umiejętności i kwalifikacji. To samo dotyczy też osób pozostających na ich utrzymaniu, o ile mieszkają one w Hongkongu. Docelowo będą się mogli oni ubiegać o brytyjskie obywatelstwo.

Brytyjski rząd podkreślił, że koszt wizy jest niższy niż w przypadku wielu innych ścieżek wizowych do Wielkiej Brytanii. Wiza pięcioletnia będzie kosztować 250 funtów, a 30-miesięczna - 180 funtów. Wnioski można będzie składać od 31 stycznia 2021 r. Podobnie jak inne osoby przenoszące się do Wielkiej Brytanii posiadacze brytyjskich paszportów zamorskich, tak jak inni imigranci, będą zobowiązani do dopłaty zdrowotnej, aby uzyskać dostęp do publicznej służby zdrowia i będą musieli wykazać, że są w stanie utrzymać siebie i osoby pozostające na ich utrzymaniu przez co najmniej sześć miesięcy.

W przeprowadzonej przez brytyjski rząd ocenie skutków ekonomicznych stwierdzono, że w latach 2021-2025 może być aż milion wniosków wizowych od posiadaczy brytyjskich paszportów zamorskich, przy czym tylko w pierwszym roku może ich być nawet 500 tys., choć oczekuje się, że rzeczywiste liczby będą znacznie niższe. Wskazano również, że napływ ten zapewniłby wzrost gospodarczy w wysokości od 2,4 do 2,9 mld funtów.

Jak szacuje brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, status brytyjskiej narodowości zamorskiej ma ok. 2,9 mln osób. Ponieważ nie jest on dziedziczony ani nie można go już nabyć, liczba 2,9 mln może się tylko zmniejszać.