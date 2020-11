„Odpowiednie środki stosowane przez Chiny są konieczne i zgodne z ideą stawiania życia ludzi na pierwszym miejscu oraz ochrony ich zdrowia” – powiedział rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian na rutynowym briefingu w Pekinie.

Władze ChRL twierdzą, że wykryły koronawirusa na opakowaniach produktów z 20 krajów, w tym niemieckiej wieprzowiny, brazylijskiej wołowiny i indyjskich ryb. Pociągało to za sobą tymczasowe wstrzymanie możliwości importu z danych zakładów.

Zagraniczni urzędnicy mówią jednak, że Pekin nie przedstawił dowodów, a nakładane przez niego restrykcje szkodzą handlowi i reputacji importowanej żywności – podała agencja Reutera.

„Gdy władze medyczne przeprowadzają test i coś wykrywają, powinny podzielić się wynikami. Nie dostaliśmy ani jednej analizy laboratoryjnej. Wszyscy pytają: +Czy to prawda?+, +Czy rzeczywiście coś znaleziono?+” - powiedział cytowany przez agencję anonimowy dyplomata.

Główny ekonomista Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Maximo Torero Cullen podkreślił w środę, że nie ma jednoznacznych dowodów wskazujących na możliwość rozprzestrzeniania się wirusa poprzez handel produktami spożywczymi.

Na posiedzeniu Światowej Organizacji Handlu (WTO) w dniach 5-6 listopada Kanada oceniła stosowane przez Chiny ograniczenia jako „nieuzasadnione restrykcje handlowe” i zażądała ich zniesienia. Poparły ją Australia, Brazylia, Meksyk, Wielka Brytania i USA – przekazał Reuters, powołując się na anonimowe źródło.

Od tamtej pory chińskie władze dodatkowo zaostrzyły kontrole. Państwowe media, w tym nacjonalistyczny tabloid „Global Times”, spekulują tymczasem, że epidemia koronawirusa w chińskim mieście Wuhan mogła zostać zapoczątkowana przez wirusa, który przybył na sprowadzanych z zagranicy produktach spożywczych.

Informacje chińskich władz o wykryciu koronawirusa na wołowinie z Nowej Zelandii zakwestionowała w poniedziałek premier tego kraju Jacinda Ardern. Gdy w sierpniu patogen znaleziono rzekomo na brazylijskich kurczakach, chińskie władze nie poinformowały, czy wykryty wirus był aktywny – przekazało ministerstwo rolnictwa Brazylii.

Władze Stanów Zjednoczonych ogłosiły we wtorek, że poprosiły Chiny o „właściwą ocenę rzeczywistych zagrożeń, zwłaszcza gdy w nieuzasadniony sposób ograniczają handel”. „Najnowsze restrykcje Chin związane z Covid-19, dotyczące importowanej żywności, nie są oparte na nauce i grożą zakłóceniem handlu” – oświadczyło amerykańskie ministerstwo rolnictwa.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani żywność, ani jej opakowania nie należą do znanych dróg transmisji koronawirusa. Władze Chin, gdzie nie ma już prawie żadnych lokalnych zakażeń, twierdzą jednak, że nie chcą dopuścić, aby sprowadzane produkty spożywcze doprowadziły do nawrotu pandemii w kraju.