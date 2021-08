"Wiemy, że Pekin posuwa się do zastraszania, by wymusić swoje roszczenia do znakomitej większości Morza Południowo-Chińskiego" - powiedziała Harris.

"Te bezprawne roszczenia zostały odrzucone w 2016 roku przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze, a działania Pekinu podkopują praworządny wyrok i zagrażają niezależności narodów" - dodała.

Chiny odrzuciły wyrok Trybunału i pozostały przy swoich pretensjach do 90 proc. obszaru Morza Południowochińskiego, w tym do wód - w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego - należących do okolicznych państw: Malezji, Brunei, Filipin oraz Wietnamu. Chiny oznaczają granice swojej strefy na tych wodach tzw. linią dziewięciu kresek; Wietnam, ze względu na skojarzenia z kształtem, określa ją linią krowiego języka.

Wizyta Harris w Azji Południowo-Wschodniej jest drugą międzynarodową wizytą wiceprezydent USA. Z Singapuru Harris uda się do Wietnamu.