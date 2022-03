W ubiegłym tygodniu o rozpoczęciu przez Rosję „specjalnej operacji” w Donbasie, o odgłosach wybuchów słyszanych w Kijowie poinformowała oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua. W swoim przekazie podkreślała, iż "Władimir Putin nie chce okupować Ukrainy".

Chińskie media relacjonowały m.in. poniedziałkowe spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Rosji nad rzeką Prypeć na Białorusi, w pobliżu ukraińskiej granicy. Relacje z rosyjskiej inwazji na Ukrainę koncentrują się głównie na negocjacjach – zwraca uwagę serwis CNBC.

Media w Państwie Środka przekazały też wiadomość ws. rozmowy Xi Jinpinga z Władimirem Putinem. Doniesienia koncentrowały się wokół “gotowości rosyjskiego przywódcy do negocjacji”.

W niedzielę agencja Xinhua podała, iż szef chińskiego MSZ Wang Yi opowiedział się za deeskalacją i politycznym rozwiązaniem sytuacji na Ukrainie. Polityk poparł jednak „uzasadnione obawy” Rosji wobec NATO. Chiny są “głęboko zasmucone” obecną sytuacją – przekazał natomiast we wtorek Wang Yi w rozmowie telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą, jak wynika z oficjalnego anglojęzycznego oświadczenia chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Lokalne media powoływały się na chińską wersję, która nawiązywała do wezwania ws. ewakuacji obywateli Chin.

Gdy państwowa agencja prasowa Xinhua opublikowała raporty o ukraińskich uchodźcach, gazeta Partii Komunistycznej (“People’s Daily”), twierdziła, iż są to uchodźcy przybywających na wschodnią granicę z Rosją. Xinhua transmituje od czasu do czasu relacje z Kijowa. Materiały dotyczą głównie życia lokalnych mieszkańców w sytuacji określanej jako „konflikt”.

Tematyka związana z Ukrainą jest uwzględniana w codziennym wydaniu wieczornych wiadomości państwowego nadawcy CCTV w sekcji poświęconej informacjom międzynarodowym. Nawiązanie pojawia się mniej więcej pod koniec programu. Przekaz skupia się bardziej na negocjacjach niż na samej inwazji i tym, jak atak Rosji wpływa na życie obywateli Ukrainy.

Działania związane z Ukrainą są też częścią dyskusji w programach zajmujących się tematyką finansową. Rozmowy dotyczą wpływu na ceny i rynki surowcowe.

Przemówienia Xi i to, co dzieje się w kraju

Chińskie media skupiają się jednak głównie na przemówieniach Xi Jinpinga oraz na tym, co dzieje się w państwie, na sprawach takich jak zgromadzenie delegatów w Pekinie, które dotyczy m. in. zatwierdzenia budżetu krajowego.

Serwis CNBC przypomina, iż inwazja Rosji na Ukrainę “zbiegła się w czasie” z 50. rocznicą podróży prezydenta USA Richarda Nixona do Chin i odwilżą w relacjach z USA. Na potrzebę promowania powrotu na “właściwą” ścieżkę i współpracy w relacjach z USA zwrócił uwagę szef MSZ Chin – wynika z komentarzy tamtejszych mediów państwowych, natomiast rzeczniczka chińskiego MSZ oskarżyła ostatnio Stany Zjednoczone i ich sojuszników o podsycanie napięć.

„Jeśli USA i NATO naprawdę zależy na pokoju i Ukraińcach, dlaczego nie mogą po prostu powiedzieć, że nie wezmą Ukrainy do NATO i pozwolić jej być pomostem, a nie polem bitwy?” – napisała rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying „Jeśli naprawdę chcą uniknąć kolejnych ofiar, dlaczego wciąż dostarczają śmiercionośną broń na Ukrainę, zamiast zachęcać do rozmów i popierać je?” – dodała. Hua skomentowała w ten sposób wypowiedź byłej amerykańskiej kongresmenki Tulsi Gabbard, która twierdzi, że wojny na Ukrainie można było „łatwo uniknąć”, gdyby administracja prezydenta USA Joe Bidena i NATO „uznała uzasadnione obawy Rosji" związane z możliwością włączenia Ukrainy do Sojuszu.

Chiny nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę i sprzeciwiły się nazywaniu jej inwazją. Pekin jest przeciwko sankcjom nakładanym na Rosję, wyraziły „zrozumienie” dla „uzasadnionych obaw” Rosji ws. NATO.