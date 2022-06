„Aktywnie angażujemy się w reorientację naszych przepływów handlowych i zagranicznych kontaktów gospodarczych w kierunku wiarygodnych partnerów międzynarodowych, przede wszystkim krajów BRICS” – powiedział Putin w swoim inauguracyjnym wystąpieniu wideo do uczestników wirtualnego szczytu BRICS. Akronim „BRICS” odnosi się do nieformalnego zgrupowania pięciu rozwijających się gospodarek: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA.

Szczyt BRICS, którego gospodarzem jest Pekin, jest dla Putina pierwszą okazją do spotkania z szefami innych głównych gospodarek na forum międzynarodowym od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę.

Sankcje z Zachodu odcięły Rosję od wielkich obszarów światowej gospodarki i wepchnęły kraj w głęboką recesję. Ale Moskwa nadal zarabia na eksporcie, zwłaszcza gdy rosną ceny energii. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że w maju rosyjskie przychody z eksportu ropy wzrosły do ​​około 20 miliardów dolarów.

Gospodarka nie znosi próżni

Według Putina handel między Rosją a krajami BRICS w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wzrósł o 38 proc. i osiągnął wartość 45 miliardów dolarów. „Kontakty między rosyjskimi kręgami biznesowymi a środowiskiem biznesowym krajów BRICS nasiliły się” – powiedział Putin. „Na przykład trwają negocjacje w sprawie otwarcia indyjskich sklepów sieciowych w Rosji [i] zwiększenia udziału chińskich samochodów, towarów i sprzętów na naszym rynku”.

Rosja zwiększa również eksport ropy do Chin i Indii, które kupują ją ze sporym rabatem. Majowe dostawy rosyjskiego surowca do chińskich rafinerii wzrosły w maju do rekordowego poziomu i były większe niż ładunki przypływające z Arabii ​​Saudyjskiej, która do niedawna była głównym dostawcą ropy na tamtejszy rynek.

Dolar i euro zrzucone z handlowego piedestału

Putin poinformował również, że rosyjskie instytucje finansowe są otwarte na współpracę z bankami z krajów BRICS. Dodatkowo Moskwa szuka nowych sposobów rozliczania transakcji bez polegania na walutach takich jak dolar czy euro. „Wspólnie z partnerami BRICS opracowujemy niezawodne alternatywne mechanizmy rozliczeń międzynarodowych,” – powiedział Putin.

W swoim przemówieniu Putin oskarżył Zachód o naruszanie „podstawowych zasad gospodarki rynkowej”, takich jak wolny handel. „To zagraża biznesowi w skali globalnej, negatywnie wpływając na dobrostan ludzi we wszystkich krajach” – dodał rosyjski prezydent.

Irak traci, Rosja i przyjaciele zyskują

Rafinerie z Indii i Chin, które jeszcze na początku bieżącego roku były głównymi odbiorcami irackiej ropy Basrah Medium i Basrah Heavy, po wybuchu wojny w Ukrainie przerzuciły się na tańszy, rosyjski surowiec.

Ropy Basrah Medium i Heavy to dwa główne gatunki eksportowane przez Irak. Spadek zainteresowania nimi na międzynarodowych rynkach bardzo negatywnie odbija się na gospodarce drugiego co do wielkości wydobycia producenta OPEC.

Na niekorzyść Iraku działają nie tylko wysokie koszty ropy, ale fakt, że z obu gatunków pozyskuje się duże ilości mało popularnego oleju opałowego używanego w elektrowniach i na statkach. Rafinerie są skłonne płacić więcej za ropę, z której można uzyskać większy wachlarz produktów cieszących się dużym popytem, takich jak olej napędowy czy benzyny.