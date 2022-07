Przedstawiciel chińskiego MSZ odniósł się w ten sposób do doniesień hongkońskiego dziennika „South China Morning Post”. Gazeta informowała w poniedziałek, cytując anonimowe źródła, że zaproszenia do Pekinu wysłano do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza oraz premierów Włoch i Hiszpanii, Mario Draghiego i Pedro Sancheza.

W ostatnich latach relacje Chin z państwami UE pogorszyły się m.in. w związku z doniesieniami o prześladowaniach mniejszości etnicznych w Sinciangu, tłumieniem prodemokratycznych protestów w Hongkongu i groźbami wobec Tajwanu. Pekin nie potępił również rosyjskiej inwazji na Ukrainę i sprzeciwia się nakładaniu na Moskwę sankcji. (PAP)