"Niezbędna ekspansja odnawialnych źródeł energii sprawia, że odpowiednie i elastyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne są niezbędne i wymagają dużych inwestycji" – powiedział KfW na konferencji poświęconej rynkom kapitałowym. Pieniądze na nie w większości powinny pochodzić od inwestorów indywidualnych lub rynku kapitałowego, dodano.

Niemcy dążą do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 r. i chcą zwiększyć udział zielonych źródeł energii w miksie energetycznym kraju do 80 już do 2030 roku. W 2023 roku ponad połowa energii wyprodukowanej w Niemczech pochodziła ze źródeł odnawialnych.