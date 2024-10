Niższe dopłaty do produkcji energii solarnej

Gwałtowny rozwój producentów energii słonecznej w Niemczech doprowadziła do tego, że hurtowe ceny energii często stawały się ujemne w godzinach, gdy podaż przewyższała popyt, na przykład w szczególnie słoneczne dni. Ponieważ producenci mają zagwarantowaną minimalną taryfę za każdą wyprodukowaną kWh, rząd musi za każdym razem dopłacić im brakującą kwotę. Dotacje do odnawialnych źródeł energii szacowano w maju na 20 mld euro w tym roku, a w 2025 roku prawdopodobnie łącznie na 18 mld euro.

Urynkowienie cen energii z fotowoltaiki

Zgodnie z projektem ustawy z ministerstwa gospodarki, do którego dotarł Bloomberg, Berlin chce obniżyć limity dla producentów energii słonecznej, którzy muszą sprzedawać swoją produkcję za pośrednictwem marketingu bezpośredniego. Oznacza to, że producenci, którzy wyprodukowali więcej mocy, niż przewidują limity, nie otrzymaliby wynagrodzenia ustalonego przez państwo. Nadwyżki mogliby sprzedawać na giełdzie energii elektrycznej.

Stopniowy "spadek" mocy

Systemy fotowoltaiczne zainstalowane przed 1 stycznia 2026 roku o mocy ponad 90 kilowatów nie będą już kwalifikować się do taryf gwarantowanych na mocy projektu ustawy. Próg ten spadnie do 75 kilowatów do 1 stycznia 2027 roku, a następnie do 25 kilowatów. Obecnie wynosi 100 kilowatów. Rzecznik Ministerstwa Gospodarki potwierdził te plany.

Projekt ustawy wdraża również wcześniejszą decyzję rządu o anulowaniu płatności dla średnich i dużych projektów odnawialnych źródeł energii, jeśli ceny energii elektrycznej spadną poniżej zera. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej plany te grożą spowolnieniem ekspansji technologii solarnej, w szczególności instalacji na mniejszych dachach komercyjnych. Stowarzyszenie dodało, że ważne jest zwiększenie pojemności magazynowej.