Według wstępnych danych opublikowanych we wtorek przez szwedzki urząd statystyczny, w okresie trzech miesięcy do września produkt krajowy brutto skurczył się o 0,1% w ujęciu kwartalnym. Mediana prognoz w ankiecie Bloomberga zakładała wzrost o 0,3% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Wstępne szacunki często podlegają znacznym korektom.

PKB Szwecji spada

Dane dotyczące kondycji gospodarki mają znaczenie dla urzędników szwedzkiego banku centralnego, którzy zbierają się w przyszłym tygodniu, aby zdecydować, w jaki sposób kontynuować mniej restrykcyjną politykę pieniężną. Riksbank powiedział, że najprawdopodobniej obniży swoją stopę referencyjną o ćwierć punktu procentowego na obu pozostałych posiedzeniach w tym roku. Jednak może on również wykonać większy ruch, ponieważ inflacja spadła poniżej celu 2%, a trzy poprzednie cięcia niewiele zrobiły, aby pobudzić ożywienie gospodarcze.

Recesja największej skandynawskiej gospodarki

Produkt krajowy brutto Szwecji spadł we wrześniu, co wraz ze słabym rozwojem w lipcu przyczyniło się do ujemnego wzrostu w całym trzecim kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem. Długo oczekiwany wzrost nie nadchodzi, co oznacza recesję dla największej skandynawskiej gospodarki. Może to zwiększyć presję na bank centralny, ponieważ chce on uniknąć spadku inflacji w stopniu, który mógłby zagrozić zaufaniu w jego zdolność do utrzymania jej na docelowym poziomie.