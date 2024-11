Bunkry i schrony w Niemczech

Rzecznik niemieckiego resort spraw wewnętrznych poinformował na konferencji prasowej, że "zostanie opracowany cyfrowy katalog wszystkich bunkrów, aby ludzie za pomocą telefonów mogli szybko je znaleźć". Dodał, że inwentaryzacja "zajmie trochę czasu". Jednocześnie nie podał szczegółowego harmonogramu prac.

Dziennik "Bild" określił ten plan jako "ofensywę bunkrową" w kraju, w którym nasilają się niepokoje społeczne związane z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji.

Większość obiektów pochodzi z czasów II wojny światowej i zimnej wojny

Według AFP Niemcy obecnie posiadają 579 bunkrów, z których większość pochodzi z czasów II wojny światowej i zimnej wojny. Mogą one pomieścić ok. 480 tys. osób. Liczba mieszkańców Niemiec to 83 mln.

Od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. władze niemieckie zaprzestały sprzedaży posiadanych przez siebie obiektów fortyfikacyjnych. Od 2005 r. państwo sprzedało ponad 300 bunkrów.(PAP)