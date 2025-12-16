Deutsche Welle: Nas to nie zniechęca

- Rosja może uznać nas za „niepożądaną organizację”, ale to nas nie zniechęci – powiedziała dyrektor generalna DW Barbara Massing. Dodała, że działania to pokazuję skalę obaw, jakie mają rosyjskie władze wobec niezależnej prasy.

- DW dociera dziś do większej liczby osób niż kiedykolwiek wcześniej dzięki swoim serwisom w języku rosyjskim. Będziemy nadal niezależnie relacjonować wydarzenia – oświadczyła Massing.

Deutsche Welle na liście „mediów zagranicznych agentów”

W marcu 2022 roku Deutsche Welle wpisano w Rosji na listę „mediów zagranicznych agentów”. Pracownicy moskiewskiej redakcji DW zostali zmuszeni do wyjazdu, a strona internetowa stacji została zablokowana.

Władze Rosji regularnie uznają kolejne podmioty, w tym zagraniczne media i organizacje, za zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. Za współpracę z organizacjami uznanymi za „niepożądane” może grozić do pięciu lat więzienia. Za przestępstwo uznaje się nawet udostępnianie artykułów zakazanych mediów w sieciach społecznościowych.

Za niepożądane w Rosji zostały uznane także m.in. Radio Swoboda, serwis Bellingcat oraz organizacja Reporterzy bez Granic.