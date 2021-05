Niezależna telewizja podała we wtorek wieczorem, że w departamencie transportu wielu pracownikom zaproponowano, by odeszli z pracy na własną prośbę. W razie odmowy grożono im zwolnieniem. Dożd powołuje się na relacje blisko stu pracowników różnych instytucji miejskich podlegających departamentowi transportu. Najczęściej zwalniani byli pracownicy metra i zakładów komunikacji miejskiej Mosgortrans. Dożd nie podał ogólnej liczby zwolnionych osób.

"Najpierw nie dostałem premii, a potem szefowie wyjaśnili, że to +z powodu poglądów politycznych+ i dlatego, że znalazłem się w tej bazie danych (opublikowanej przez hakerów). Po raz pierwszy wtedy powiedziano, że mogę stracić pracę" - powiedział niezależnej stacji Iwan, jeden z byłych pracowników. Później wezwano go na kolejną rozmowę i na niej Iwan usłyszał, że szef departamentu transportu Maksim Liksutow osobiście polecił, by wszystkich zwolenników Nawalnego zwolnić z pracy.

Jak relacjonuje Dożd, już na drugi dzień po opublikowaniu w kwietniu przez hakerów bazy z adresami mailowymi zwolenników Nawalnego, ludzie zaczęli być wzywani w pracy na rozmowy z przełożonymi. Ostrzegano ich przed konsekwencjami popierania opozycjonisty i grożono zwolnieniem. Groźby te zrealizowały się po 10 maja: z różnych przyczyn praktycznie wszyscy pracownicy departamentu transportu, których dane znajdowały się w ujawnionej bazie danych, zostali zwolnieni.

Dożd podał w miniony weekend, powołując się na związki zawodowe, że metro moskiewskie zwolniło blisko 100 osób, w tym maszynistów, personel obsługujący schody ruchome, dyżurnych stacji i innych pracowników.

W kwietniu hakerzy opublikowali bazę adresów mailowych osób, które chciały brać udział w protestach w obronie Nawalnego. Ujawnili ponad 259 tys. adresów mailowych i zapowiadali, że opublikują dane osobowe ich właścicieli.