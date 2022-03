"Po południu Ukrainy zaczęli jeździć przebierańcy" - powiedział w nagraniu opublikowanym na YouTube doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

Według niego Rosja wysłała na południe Ukrainy kilka autobusów z rzekomymi mieszkańcami Chersonia, Melitopolu i innych miast, które obecnie znajdują się pod kontrolą jej sił. Osoby te mają pokazywać radość z przybycia wojsk rosyjskich - dodał.

Jak wskazał Denysenko, na przykład do Melitopola w czwartek przyjechał samochód z jakimiś artykułami spożywczymi, ustawiono kolejkę na 50-60 osób i robiono zdjęcia, by pokazać jak szczęśliwi są rzekomi mieszkańcy miasta - a tak naprawdę przywiezieni tam mieszkańcy Krymu - i jak dziękują "ruskiemu mirowi" za to, że "uratował ich przed ukraińską juntą". "Ta sama sytuacja będzie teraz w Chersoniu i innych miastach" - ostrzegł.

Według MSW Rosjanie nie znaleźli wśród Ukraińców zdrajców. "Nie zdołali znaleźć zdrajców, którzy proszą Rosjan, by dali im trochę jedzenia i za to szczęśliwie się do nich uśmiechną. Dlatego są zmuszeni przywozić tych przebierańców, którzy pokazują, że niby to są Ukraińcami i rzekomo cieszą się z przyjścia Rosjan" - mówił.

"Wiemy, że to kłamstwo i będzie o tym wiedzieć cały świat" - oświadczył przedstawiciel MSW.