Jak wyjaśnił Kułeba, przyjechał do Turcji w dwóch celach - aby zorganizować korytarze humanitarne z i do Mariupola oraz wypracować porozumienie w sprawie 24-godzinnego zawieszenia broni. Minister Ławrow powiedział, że nie może zgodzić się na zielone korytarze, ale przekaże tę prośbę innym osobom odpowiedzialnym za decyzję w tej sprawie.

Ukraiński szef MSZ dodał, że Ukraina się nie podda, a rosyjski plan inwazji okazał się błędem.

Ukraina jest gotowa negocjować zakończenie wojny z Rosją, ale nie zrezygnuje ze swojej niezależności i integralności terytorialnej - powiedział w czwartek w wywiadzie dla portalu Ukrainska Prawda szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

"Prezydent mówi, że jesteśmy gotowi do negocjacji. Jeszcze dzisiaj zagraniczni dziennikarze pytali mnie, na jakie kompromisy jesteśmy gotowi itp. Odpowiedziałem im, że jesteśmy gotowi do rozmów, spotkań. Ale na pewno nie istnieją dla nas żadne kompromisy związane z naszą niepodległością, z naszą integralnością terytorialną, z naszą suwerennością, z naszą wolnością" - podkreślił Jermak, dodając jednocześnie, że ukraińskie władze dysponują "wszelkimi danymi o możliwych scenariuszach działań armii rosyjskiej na Ukrainie" i przygotowują się do dalszej walki.

Szef kancelarii prezydenta Zełenskiego powiedział również, że Ukraina nadal nie rozumie części rosyjskich żądań, takich jak np. "denazyfikacja".