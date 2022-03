Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ostrzegł w niedzielę na Twitterze obywateli państw trzecich, którzy chcieliby przyłączyć się do walki po stronie rosyjskiej, by tego nie robili. Nawet jeśli przeżyjecie, czeka was trybunał - zapowiedział.

"Rosja prowadzi agresję na Ukrainę. Ostrzegam cudzoziemców, którzy mogą chcieć przyłączyć się do rosyjskich sił prowadzących inwazję - nie róbcie tego. Uruchomiliśmy już sprawy w sądach międzynarodowych. Nawet jeśli przeżyjecie, będziecie zbrodniarzami wojennymi. Nie jest to warte pieniędzy ani czegokolwiek innego" - napisał Kułeba. Reklama https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503034694065086472