„15 tygodni okrucieństwa. 15 tygodni bestialstwa. 15 tygodni przemocy, z taką ilością informacji o stratach, przymusowych deportacjach, gwałtach, obozach filtracyjnych i zniszczeniach, które powodują, że ciężko jest zrozumieć skalę rzezi dokonywanej przez Federację Rosyjską. Po 15 tygodniach nie widać końca terroru, który Rosja umyślnie stosuje przeciwko ludności cywilnej Ukrainy” – powiedział w czwartek Carpenter, cytowany dzień później przez agencję Ukrinform. (https://tinyurl.com/3rvw3s63)

Reklama

Dyplomata podkreślił, że Rosja prowadzi wojnę jak w czasach średniowiecza. „Rosja ma dużo nowoczesnej broni – rakiety manewrujące (...) trafiające w cel z dużą dokładnością, ma precyzyjną amunicję, którą można wystrzeliwać z powietrza, morza i lądu. Dlaczego jednak ta wojna prowadzona jest tak, jakbyśmy żyli w średniowieczu? Dlaczego tak wielu cywilów cierpi?” - pytał Carpenter.

Reklama

Według amerykańskiego ambasadora takie barbarzyństwo można wyjaśnić jedynie tym, że Rosja ma na celu zmuszenie cywilów do ucieczki z własnych domów i pozbycia się w ten sposób ludności na terytoriach okupowanych. Powiedział, że grabież zasobów na zajmowanych terenach i zmuszanie ludności do ucieczki to „jeszcze jedna średniowieczna taktyka”.

„Sadystyczne bestialstwo i proces +filtracji+ mogą mieć cel. Zwłaszcza, jeżeli celem tym jest zanegowanie samej koncepcji ukraińskiej państwowości w rejonach, które Federacja Rosyjska obecnie kontroluje, by łatwiej wchłonąć te części Ukrainy” – powiedział Carpenter.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 100 dni. Konflikt pochłonął tysiące ofiar i spowodował ogromne zniszczenia materialne. Miliony ludzi musiało opuścić swoje domy, a wiele tysięcy zostało przymusowo deportowanych w głąb Rosji. Wiele ukraińskich miejscowości jest doszczętnie zniszczonych.