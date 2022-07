Zapowiedź podpisania umowy to "mile widziany przełom", ale naprawdę liczy się to, jak porozumienie będzie wcielane w życie - powiedział Price podczas konferencji prasowej. "Oczywiście będziemy nadal współpracowali z naszymi partnerami, by rozliczać Rosję z wdrażania (tej umowy - PAP)" - podkreślił rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji.

"Przede wszystkim nigdy nie powinniśmy się znaleźć w takiej sytuacji" - zaznaczył Price odnosząc się do blokady czarnomorskich portów Ukrainy, do której doprowadziła rosyjska inwazja. Wraz z nią załamał się eksport ukraińskiego zboża - w portowych magazynach zalegają miliony ton ziarna.

"To była celowa decyzja Federacji Rosyjskiej, by użyć żywności jako broni" - podkreślił Price.

Rosyjska blokada ukraińskiego eksportu przyczyniła się do wzrostu cen żywności na światowych rynkach i - zdaniem organizacji międzynarodowych - może doprowadzić do niedoborów żywności w wielu krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.

Biuro tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana powiadomiło w czwartek, że w piątek przedstawiciele Rosji, Ukrainy, Turcji i ONZ podpiszą w Stambule umowę, która ma odblokować eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego.

Wynegocjowane pod auspicjami ONZ porozumienie zakłada również ułatwienia dla eksportu niektórych towarów rosyjskich - przekazał w czwartek szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu. Zachód zarzucał Rosji, że celowo podsyca kryzys żywnościowy ograniczając własny eksport. Kreml tłumaczył, że jego zmniejszenie jest efektem zachodnich sankcji.

