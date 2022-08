Trzeba przyznać, że zamach nastąpił w dogodnym dla Kremla momencie. Ofensywa lądowa w Ukrainie utknęła, a zapewnienia ministra obrony Siergieja Szojgu, że to planowe spowolnienie w celu ograniczenia strat wśród ludności cywilnej, za absurdalne uznało nawet wielu Rosjan popierających reżim. Z kolei ukraińskie ataki na zaplecze operacyjne armii okupanta zaczęły stawać się dla niego coraz bardziej dotkliwe, zarówno pod względem wojskowym, jak i wizerunkowym. Panicznego exodusu Rosjan z Krymu, ostrzeliwanego ukraińskimi rakietami i penetrowanego przez ukraińskich dywersantów, nie było już jak ukryć – zdjęcia satelitarne jasno pokazały, co się święci. Jednocześnie pogorszyła się sytuacja 49 armii rosyjskiej w chersońskim kotle. Celny ostrzał artyleryjski Ukraińców na przełomie lipca i sierpnia uszkodził lub zniszczył najważniejsze mosty na Dnieprze, co nie tylko znacząco utrudniło zaopatrzenie, ale też postawiło pod znakiem zapytania możliwość sprawnej ewakuacji na drugi brzeg rzeki na wypadek natarcia przeciwnika.