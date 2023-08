Jak informuje agencja, powołując się na trzy źródła, Putin zdecydował się przyjąć zaproszenie na forum, które w marcu wystosował prezydent ChRL Xi Jinping podczas wizyty w Moskwie.

Reklama

Putin jest skłonny odbyć podróże tylko do tych krajów, gdzie jego służby mogą całkowicie zagwarantować mu bezpieczeństwo

Będzie to pierwsza zagraniczna wizyta Putina odkąd w marcu br. Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił nakaz aresztowania rosyjskiego dyktatora w związku z zarzutami o zbrodnie wojenne dotyczące wywozu ukraińskich dzieci do Rosji. Z powodu nakazu Putin zrezygnował z wizyty w Republice Południowej Afryki i udziału w szczycie BRICS. Zrezygnował również z wizyt w Turcji i Indiach. W tym drugim kraju miał uczestniczyć w szczycie G20.

Reklama

W przeciwieństwie do RPA, Chiny nie są sygnatariuszem Statutu Rzymskiego. Mimo że stronami MTK nie są ani Turcja, ani Indie, to według źródeł Bloomberga, Putin jest skłonny odbyć podróże tylko do tych krajów, gdzie jego służby mogą całkowicie zagwarantować mu bezpieczeństwo.

Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to pierwsza wizyta Putina w Pekinie od lutego 2022 r., kiedy spotkał się z Xi podczas zimowych igrzysk olimpijskich tuż przed inwazją na Ukrainę. Obaj przywódcy zadeklarowali wówczas partnerstwo "bez ograniczeń".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński