Bank Rosji ma podnieść koszty pożyczek po raz czwarty z rzędu. Kolejna podwyżka stóp ma być na poziomie 200 punktów bazowych, czyli tak jak w październiku, według sześciu z 12 ekonomistów ankietowanych przez Bloomberg.

Dwóch ekonomistów przewiduje, że benchmark wzrośnie nawet o 300 punktów bazowych do 24 proc., Natomiast Goldman Sachs International i HSBC Bank Plc sugerują, że decydenci wstrzymają się od zacieśniania polityki pieniężnej na swoim posiedzeniu 20 grudnia.

Podwyżki stóp nie pomagają

W listopadzie roczna inflacja w Rosji ponownie przyspieszyła do 8,9 proc. z 8,5 proc. w poprzednim miesiącu. Wzrostu Inflacji nie powstrzymała nawet październikowa podwyżka stopy bazowej do rekordowego poziomu 21 proc.. Wzrost cen przewyższył najnowszą oficjalną prognozę na koniec roku, która została już i tak skorygowana w górę do 8-8,5 proc..

Oczekiwania inflacyjne osiągnęły 13,9 proc. w grudniu, najwyższy poziom od roku. Wskazuje to na słabnące zaufanie do Banku Rosji w kwestii osiągnięcia celu wzrostu cen..

„Biorąc pod uwagę sytuację na rynku walutowym i tempo inflacji, nawet podwyżka stóp do 25 proc. już w ten piątek byłaby całkiem rozsądna” – napisał w notatce Nikita Eurov, strateg ds. walut i stóp procentowych w Alfa Bank.

Przegrzana gospodarka

Bank centralny rozpoczął rok sygnalizując, że rozważy poluzowanie polityki pieniężnej w drugiej połowie roku. Zamiast tego od lipca podniósł benchmark o 500 punktów bazowych.

Wojna z Ukrainą i ogromne wydatki budżetowe utrzymywały gospodarkę w stanie przegrzania, podczas gdy ostre niedobory siły roboczej i silna konkurencja o pracowników spowodowały wzrost płac. Produkcja nie była w stanie rozwijać się wystarczająco szybko, aby nadążyć za szybko rosnącym popytem.

Plan banku centralnego mający na celu ostudzenie popytu poprzez uczynienie kredytu niebotycznie drogim działał jak dotąd jako hamulec wzrostu gospodarczego, ale nie wzrostu cen.

Roczny wzrost cen od 16 grudnia osiągnął 9,52 proc., podczas gdy inflacja żywności przyspieszyła do 10,93 proc., jak wykazały tygodniowe dane opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki. Warzywa były o 24 proc. droższe niż w roku poprzednim.

Spadek kursu rubla

Kolejną niemiłą niespodzianką dla banku centralnego był spadek kursu wymiany rubla do ponad 100 rubli za jednego dolara, powiedział Oleg Kuzmin, ekonomista z Renaissance Capital w Moskwie.

Rubel gwałtownie spadł w stosunku do dolara po tym, jak USA nałożyły sankcje na około 50 rosyjskich banków, które nadal miały powiązania ze światowym systemem finansowym. To przyczyniło się do ogólnego wzrostu cen w listopadzie i prawdopodobnie będzie nadal zaostrzać inflację.