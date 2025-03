O wojnie i pokoju: „Nie my ją zaczęliśmy, ale ją skończymy”

Podczas przemówienia do marynarzy Putin poruszył temat wojny na Ukrainie. Powtórzył tezę, że Rosja została „zmuszona” do działań zbrojnych po wydarzeniach z 2014 roku i oskarżył Zachód o manipulacje. Odniósł się też do porozumień mińskich, które jego zdaniem były „pułapką” służącą dozbrojeniu Ukrainy.

„Strategiczna inicjatywa jest po naszej stronie” – oznajmił, dodając, że 99% terytorium Ługańskiej Republiki Ludowej jest już „wyzwolone”, a w Doniecku, Zaporożu i Chersoniu Rosja kontroluje ponad 70% terenów.

Propozycja dla świata: Tymczasowe zarządzanie Ukrainą przez ONZ?

Najbardziej zaskakującym elementem wystąpienia była propozycja dotycząca przyszłości Ukrainy. Putin zasugerował możliwość wprowadzenia tymczasowego zarządzania terytorium Ukrainy pod egidą ONZ, aby przeprowadzić legalne wybory i wyłonić władzę zdolną do podpisania stabilnego porozumienia pokojowego.

„To nie jest jedyny scenariusz, ale jest taki precedens. Tak robiła ONZ w Timorze Wschodnim czy na Bałkanach” – stwierdził.

Gospodarka i... ostrzeżenia dla Zachodu

Prezydent pochwalił rosyjską gospodarkę, która według niego ma 4,1% wzrostu i plasuje się na 4. miejscu na świecie według parytetu siły nabywczej. „Nawet Brytyjczycy, którzy nas ciągle atakują, są już za nami” – podsumował z przekąsem.

Na koniec ostrzegł, że Rosja nie zapomni o braku zaufania do europejskich partnerów. „Nie będziemy już popełniać tych samych błędów. Nie będziemy ufać za bardzo” – powiedział.

Nowoczesny podwodny krążownik z „ząbkiem” – tak wygląda przyszłość rosyjskiej marynarki

Putin podkreślił, że „Archangielsk” to jedna z najnowocześniejszych jednostek w rosyjskiej flocie. W ciągu zaledwie kilku lat – od położenia stępki w 2015 do włączenia do służby w 2024 – okręt przeszedł cały cykl budowy i testów. Prezydent osobiście odwiedził centralny punkt dowodzenia, pomieszczenia dla załogi oraz komory magazynowe broni.

Jak zaznaczył, jednostka ta potrafi razić cele nawodne, podwodne i lądowe, a nowe systemy uzbrojenia – w tym pociski hipersoniczne „Cyrkon” – mają charakter strategiczny. „To broń, która będzie służyć przez dekady i stanowić trzon bezpieczeństwa Rosji” – powiedział Putin.

Rosyjska piechota morska po nowemu

Prezydent ogłosił także awans generała-majora Michaiła Gudkowa, który dowodził 155. brygadą piechoty morskiej. Został mianowany zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej Rosji i będzie odpowiadał za całą piechotę morską oraz wojska rakietowo-artyleryjskie brzegowe. „To elita naszej armii” – podkreślił Putin. Warto dodać, że 155 brygada piechoty morskiej Rosji mocno zasłużyła się w walkach o odbicie od armii ukraińskiej obwodu kurskiego. Dodatkowo, według planów, rosyjska piechota morska ma zostać zreorganizowana i przekształcona w pełnoprawne dywizje. Dwie mają powstać już w tym roku, a kolejne w następnych latach.