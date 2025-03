W Rosji mogą spać spokojnie. Europejskie zbrojenia przegrywają z...rybami

W Rosji muszą pękać ze śmiechu, gdy patrzą na to, co dzieje się na Zachodzie. A wszystko za sprawą Europy, która miała być jak jedna pięść i wspólnie przeciwstawić się agresywnym zapędom Rosji, ale wiele wskazuje na to, że ten misterny plan już się sypie. I to jeszcze zanim dobrze wystartował, zaś na przeszkodzie obronnemu porozumieniu kilku państw stanęły...ryby.